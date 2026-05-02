MRO制作のバラエティ番組「絶好調W」に出演しているタレントのみやぞんさんが2日、白山市内のショッピングセンターで歌などを交えて会場を盛り上げました。ゴールデンウィーク中のイオンモール白山では、毎週水曜よる7時から放送中のバラエティ番組「絶好調W」の出演者らがステージを盛り上げる「絶好調フェス」が開催されています。▼みやぞん「番組知っている人？明るいわ、皆、ありがとう、見てもらって感謝いたしまーす」イベ