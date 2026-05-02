右腕の疲労で負傷者リスト（IL）に入っているアストロズの今井達也投手が、あと1度のリハビリ登板を経てメジャーに復帰する見通しだと1日（日本時間2日）、球団公式サイトが伝えた。5日（同6日）か6日（同7日）に傘下マイナーの3Aシュガーランドの一員として先発する予定。メジャー移籍1年目の今井は先発した4月10日のマリナーズ戦で1死しか取れずに緊急降板。その後に腕の疲労でILに入った。同28日にマイナー2Aで実戦に復