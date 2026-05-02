ゴールデンウィークも本番を迎え、熊本市動植物園では春のこどもまつりが開かれにぎわいを見せています。 天気に恵まれた5連休初日、熊本市動植物園には多くの家族連れが訪れました。 動植物園では2日から「春のこどもまつり」を開催していて、様々なイベントが行われています。 期間中は飼育員による昆虫や動物のスペシャルガイドが行われていて、きょうのガイドでは子どもたちがカブトムシやクワガタムシを興味深