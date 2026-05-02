結婚を望みながらも、将来への不安や出会いの機会不足から、最後の一歩が踏み出せない男女の背中を行政が力強く押す時代となった。 東京都が運営するAIマッチングシステム「TOKYO縁結び」が利用者の裾野を急速に広げている。民間アプリが婚活の主戦場となって久しいが、偽装やトラブルといったリスクに疲弊した人たちにとって、公的機関が提供する安全性の高さは大きな魅力だ。 東京都生活文化局によれば、今年3月末時点で、登