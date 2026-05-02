政府は、第2弾となる石油の「国家備蓄」の放出を始め2日志布志国家石油備蓄基地でも放出作業が行われました。政府は、1日から第2弾となる国家備蓄の石油の放出をはじめていて、志布志国家石油備蓄基地でも2日放出作業がおこなれました。2日午後基地の沖合にある桟橋に着いたタンカーにパイプを通して石油の放出作業が開始されました。タンカーへの積み込み作業はおよそ47時間かかるということです。（志布志国家