明日は仕事だからお酒は控えよう…でも飲めなくてイライラ――。新生活や歓迎会など職場のコミュニケーションが活発になるシーズンを迎えるなか、アサヒビールは全国の20〜60代の週1回程度ビールを飲む500人を対象に「お酒と仕事の両立に関する調査」を実施。「飲みたくても飲めない」という働く人たちの悩みが浮き彫りとなった（3月31日〜4月1日/インターネット調査）。それによれば、お酒を飲みたいけど、次の日の仕事や予