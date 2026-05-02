ノジマは、「ノジマ ホームズ鶴見店」（神奈川県横浜市鶴見区）を4月24日にオープンした。「ノジマ横浜東寺尾店」からの移転による新店舗で、地域密着型の「家電の相談窓口」として、便利で快適なくらしをサポートしていく。オープンを記念し、最大20％ポイント還元などのキャンペーンを5月15日までの期間限定で実施している。●ノジマならではの相談員接客でくらしをサポートノジマ ホームズ鶴見店は、島忠ホームズ横浜鶴見店