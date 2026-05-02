熊本市の鶴屋百貨店の屋上にビアガーデンがオープンしました。熊本ならではの限定メニューも用意されています。 「かんぱーい」（来場者） 「ついにこの時期がやってきました。今年も鶴屋の屋上でビアガーデンが始まりました」（記者） 午後6時の営業開始と同時にさっそくジョッキを片手にビールを楽しむ人たちの姿が見られました。辛子蓮根ボールのマヨネーズ和えや、高菜と