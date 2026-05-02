野菜によって、得られる栄養はさまざまです。中でも「ビタミンC」が特に多い野菜がどのようなものなのか気になる人も多いはず。厚生労働省が定めるビタミンCの1日の推奨量は100ミリグラムです。そこで、平均的に1回で食べる量で「ビタミンCが多い野菜トップ3」や、おすすめの調理法などについて、林外科・内科クリニック（福岡県宗像市）理事長で医師の林裕章さんに聞きました。【意外】知らなかった…！ 実はレモンより「ビタミ