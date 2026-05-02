タレントの辻希美（38）が4月30日、Instagramのストーリーズを更新。体調不良の中で作った長男のお弁当を公開した。【映像】辻希美、寝不足の中長男に作ったお弁当2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽（45）と3男2女を育てている辻。4月から高校生になった長男・青空さん（15）のお弁当作りが始まり、夢空ちゃんの夜泣きで寝不足の日に作ったお弁当などをSNSで紹介している。体調不良