ダットサン211型セダンを寄贈芝浦工業大学は3月、卒業生から『ダットサン211型セダン』（1958年）が寄贈されたことを受け、4月22日に大宮キャンパスで除幕式を行った。【画像】佐々木徳治郎氏から芝浦工業大学に寄贈された『ダットサン211型セダン』（1958年）全15枚寄贈したのはサファリモータース会長であり、また、全日本ダットサン会会長である佐々木徳治郎氏。佐々木氏は、芝浦工業大学機械工学科卒業生で、自動車部OBでも