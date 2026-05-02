お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が1日夜、Xを更新。「話題のカップル」について私見をつづった。しんごは、具体的な名前には触れず「あの話題のカップル全然好きになれない」と記述。「むしろ気持ち悪い」と書いた。最近、交際が報じられた著名人カップルの可能性などが考えられるが、具体的な実名などは記されていないため、この投稿に対し推測を交えつつ「も、もしかして」「誰かのこと？」「みんなは推せる派？それとも