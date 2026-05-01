レスリング女子でパリ五輪金メダルの藤波朱理、体操女子で東京五輪銅メダリストの村上茉愛さんが１日、それぞれインスタグラムを更新。柔道女子で東京五輪金メダリスト・阿部詩を含めた「サウナ旅」の３ショットを投稿した。藤波は３人並んで整っている写真を添え、「少し前に大好きな２人とサウナに行ってきた思い出最高の旅でした」と記述。オフを満喫した様子で、「今日から５月！！！全部味わって楽しむぞー」とつづった