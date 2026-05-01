5月1日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは、「ヨコハマ再発見！名建築ホテル誕生」。今、全国各地で昭和の名建築が次々に解体されている。そんななか、横浜市にある“昭和の名建築”とも称される「旧横浜市庁舎」を改修したホテル「OMO7横浜」が4月21日に開業した。運営を手掛けるのは星野リゾート。目指していたのは、歴史的な建築物を核に、知られざる古き良き横浜の魅力を掘り起こすことで、新旧を融合させたホテル