HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が、6月3日にリリースする1st アルバム『JUKE BOX』の発売を記念したフリーライブを開催することが決定した。イベントは6月3日18時より、東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場にて実施される。ミニライブは観覧フリーで誰でも参加可能となっており、当日会場にて対象商品を購入した方を対象に「撮影可能お見送り会」も実施される。さらに、本作初回限定盤Aに収録される、2025年9月