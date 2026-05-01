【その他の画像・動画等を元記事で観る】株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ内レーベル・SACRA MUSICが、来年2027年に設立10周年を迎える。この10周年という節目の年を迎えるにあたり、2017年のSACRA MUSIC設立以降、同レーベルに所属するアーティストたちが手掛けてきた数々のアニメタイアップ楽曲を中心に構成した、SACRA MUSICの10年間の歩みを振り返るアニソン・デジタルコンピレーションアルバム「SACRA MUSIC 10th Anni