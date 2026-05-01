2026年4月26日、中国のSNS・小紅書（RED）に「どうして心がほっこりするんだろう」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。日本を訪れた投稿者は、「どうして心がほっこりするんだろう」とつづり、成田空港第1ターミナルの国際線到着エリアを撮影した動画を投稿した。映像には、任天堂のマリオファミリーが海外からの渡航者を迎える「日本へようこそ」という多言語メッセージや、帰国者を迎える「おかえり」