2026年4月26日、中国のSNS・小紅書（RED）に「どうして心がほっこりするんだろう」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。

日本を訪れた投稿者は、「どうして心がほっこりするんだろう」とつづり、成田空港第1ターミナルの国際線到着エリアを撮影した動画を投稿した。映像には、任天堂のマリオファミリーが海外からの渡航者を迎える「日本へようこそ」という多言語メッセージや、帰国者を迎える「おかえり」という日本語メッセージが書かれた壁面が映し出されていた。



これに、中国のネットユーザーからは「なんだかすごく温かいね」「キャラクターと音楽には国境がないね」「毎回日本から帰る日になると、ものすごく気分が落ち込む。もう何回も行ってるのに毎回そう。他の国に行っても、こんな気持ちにはならない」などと、心温まるコメントが届いた。

また、「わあ、すごく細やか。簡体字の中国語と繁体字の中国語の両方があるんだ」「簡体字と繁体字、両方の中国語で歓迎メッセージがあるなんて、さすが任天堂」「日本語だけ『おかえり』って書いてあって、ほかの言語は全部『日本へようこそ』になってる。ここにも細かいこだわりがあるね」と細部に注目したコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）