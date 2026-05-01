発電機のトラブルで一時漂流状態となったフェリー屋久島2の船内を国の運輸安全委員会が調査しました。1日の調査で、発電機のトラブルの原因は特定できず、事故調査官は原因究明を急ぐ考えを示しました。（仁田尾美菜アナウンサー）「静かに止まっているフェリー屋久島2。先日の発電機のトラブルを受けて、今、中で調査が行われている」鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2は、4月28日、航行中に発電