関連動画累計3,300万インプレッションを突破したCANDY TUNE主演のYouTube番組『原宿てれび。』が、初のオフラインイベントを、7月1日に東京・豊洲PITで開催する。実際の番組セットを移設し、生コント、観客参加型企画、CANDY TUNEのライブ、NGシーン公開まで展開。オンライン発の熱量をリアルの場へ広げる。CANDY TUNEQREATION、日本テレビの縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」、アソビシステムの3社の共同制作によるこの番組は、