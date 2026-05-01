ジョシュア・レッドマンとドン・ウォズが惚れ込んだシンガーであるガブリエル・カヴァッサ（Gabrielle Cavassa）が、5月1日にブルーノートからアルバム『Diavola』でメジャー・デビューする。ガブリエル・カヴァッサはイタリア系のバックグラウンドを持つアメリカ人で、カリフォルニア州サンディエゴ郡に位置するエスコンディードで生まれ、2017年からニューオーリンズを拠点に活動。2021年にはサマラ・ジョイらを輩出したサラ・ヴ