1日（金）は、全国的に雨の降った所が多くなりました。2日（土）は、北陸から東北では明け方頃まで雨が降り雷雨となる所もありますが、次第に天気は回復に向かうでしょう。北海道は雲が広がりやすく、午前中は雨の降る所がある見込みです。その他の地域は概ね晴れそうです。最高気温は、北海道や沖縄で平年より低くなる所がある他は平年並みか高いでしょう。新年度が始まって1ヶ月が経ちましたが、疲労の蓄積により体調を崩してし