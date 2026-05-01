ハーゲンダッツ ジャパンは4月30日、都内でクリスピーサンド発売25周年の発表会を開き、新たな基幹フレーバー「ザ・グリーンティー」や、SNS施策「クリスピーサンド サプライズ」を軸とした記念施策を発表した。節目を機にブランドの原点を打ち出し、SNS施策と合わせて間口拡大とファン強化を進める。クリスピーサンドは、「驚きのある商品を届けたい」との思いから進められた商品開発プロジェクトの中で、タコスに着想を得て