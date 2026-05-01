【モデルプレス＝2026/05/01】YouTuberのがーどまんが4月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。YouTube引退を正式発表した。【写真】登録者数300万超YouTuberがご報告◆がーどまん、YouTube引退＆ストリーマー転身を発表今回の動画の冒頭でがーどまんは「YouTubeを引退します」と発表。また「僕YouTube辞めて、ストリーマーになろうと思います」と今後の活動について明かした。ストリーマーについてがーどまんは「海外では主流に