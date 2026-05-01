有沢製作所は急落。４月３０日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を６１３億円（前期比８．５％増）、最終利益を４０億円（同１９．９％減）と発表した。前期に投資有価証券売却益など特別利益を計上した反動が出る見込み。配当予想は９８円（前期１２２円）とした。最終減益の見通しを示したことがネガティブ視されているようだ。 同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が５６４億７４００万円（前の