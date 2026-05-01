パワーエックスが５連騰で上場来高値を連日で更新している。同社は４月３０日の取引終了後、大口受注案件について２件発表しており、株価の刺激材料となったようだ。大型定置用蓄電システム「ＰｏｗｅｒＸＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」と周辺機器・付帯サービスの受注をエネルギー関連事業者から獲得した。受注金額は２件あわせ約８４億円で、２７年１２月期に売り上げとして計上する予定。２件とも、す