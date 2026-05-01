金融庁の調査によると、NISAの年間買付額は成長投資枠が約12.5兆円にのぼり、「最速で枠を埋める」意欲が過熱しています。一方で内閣府の調査では、39歳以下の約半数が「孤独」や「仲間の不在」を感じており、頼れる友人がいない人の7割が強いストレスを抱えている実態が浮き彫りになりました。本記事では、手取り23万円から年間150万円を新NISAに全振りし、親友の結婚式すら断ってしまった27歳女性の事例をもとに、行き過ぎた節約