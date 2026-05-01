女優でモデルのKoki,（23）が1日、自身優でモデルのKoki,（23）が1日、自身のインスタグラムを更新。モロッコでのドレス姿を披露した。「マラケシュにて開催された、ルイ・ヴィトンの2026年新作ハイジュエリー・コレクション『MYTHICA（ミシカ）』のローンチイベントに参加させていただきました」と書き出し、ゴールドのノースリーブのロングドレスにジュエリーを合わせた姿で会場を歩くショットをアップ。カメラなどに囲ま