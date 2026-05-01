シンプレクス・ホールディングスは物色人気を集めている。４月３０日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７００億円（前期比１９．３％増）、営業利益を１７２億円（同１９．３％増）と発表。連続で過去最高を更新する見通しを示した。これが好感されている。 引き続き高水準のＤＸ需要を着実に取り込んでいく方針。配当予想も２４円（株式分割考慮ベースで前期１８円）と実質増額した。なお