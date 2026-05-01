グローバルセキュリティエキスパートがカイ気配、大底圏のもみ合いから急速に上放れる動きをみせている。中堅・中小企業を主要顧客にサイバーセキュリティー教育や関連サービスを手掛けるが、システムの脆弱な中小企業向けのセキュリティー市場は開拓余地が大きく、同社の収益の伸びしろは大きいとみられる。 そうしたなか、４月３０日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、