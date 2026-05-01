こんにちは、セレンです。「ビジネスで英語が必要になったけれど、何から手をつけていいかわからない」「毎日忙しくて、まとまった学習時間がとれない」「英会話レッスンを何年も受けているのに、いざとなると言葉が出てこない」--そんな悩みを抱えるミドルシニアのビジネスパーソンは少なくありません。これまで数多くのビジネスパーソンの英語学習に伴走し、ノウハウを提供してきましたが、実は「正しいやり方」さえ知っていれば