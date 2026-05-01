ロシア軍兵士らと並んだプーチン大統領（中央）＝2023年、ロシア西部クルスク州（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのレシチェンコ大統領府顧問は4月30日、キーウで共同通信の単独インタビューに応じた。ロシアが5月9日の対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードに兵器や装備の隊列を参加させないことについて「前線で全て浪費し、出せるものがない」と述べ、装備不足が深刻化していると