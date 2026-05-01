4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、中日・細川成也について言及した。細川は0−1の2回に、レフトホームランウイングに飛び込む今季第3号ソロを放った。今季から本拠地にホームランウイングが設置され球場が狭くなったが、以外にも細川は今季バンテリンドーム13試合目で初本塁打。片岡氏は「チームも乗れなかった時期もあった。得点圏打率も今年は4割超えている。内容とし