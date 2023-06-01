「今年の春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせた連休期間（2月15日〜2月23日）には、両親と一緒に3人でハンドメイドマーケットに出店し、1日の売上高が合計約1600元（約3万6800円）になった」。22日、江蘇省で3Dプリンタービジネスを立ち上げた95後（1995〜99年生まれ）の沈三妹さん（仮名）はこのように話した上で、「材料費、出店の経費、人件費を差し引いて、少ない日は数百元、多い日は1日に1000元（約2万3000円）ほどのもう