大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）に初のカド番で臨む大関・安青錦（安治川部屋）が30日、東京都中央区の荒汐部屋で場所前初の出稽古を行い、同じく出向いた大関復帰の霧島、幕内・王鵬と7番取って3勝4敗だった。春場所で初の負け越しを経験し、普段より早く出稽古を開始。低い姿勢で前に出た一方で上体を起こされる場面もあった。大関同士では2勝2敗で「内容は良くないけど、相撲を取れたことが良かった。強い相