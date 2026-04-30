アメリカの今年1月から3月のGDP＝国内総生産は2.0％のプラス成長でした。企業のAI向けデータセンター投資が伸びをけん引しています。アメリカ商務省が30日に発表した今年1月から3月までのGDP速報値は、年率に換算して2.0％のプラス成長でした。前の期は政府閉鎖の影響などでプラス0.5％にとどまりましたが、そこから伸び幅は拡大しています。項目別に見ますと、AI向けデータセンターの建設需要などが引き続き旺盛な企業の設備投資