キズといえば、昨今のロックバンドの中でも、きわめて“我道”を貫いているバンドである。ファンの顔色を窺わず、その要望に応えようと心を砕くこともせず、ただ、ひたすらに己が欲するものを表現し、己が道を突き進む。自分たちの生み出すものはエンタメではなく芸術だと明言し、作り出す音楽やパフォーマンスの熱量はもちろん、その媚びない姿勢こそが、ジャンルを超えた支持を獲得してきた大きな要因だと言っても過言ではない。