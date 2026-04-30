女優・井川遥が３０日、髪色と髪形を変え、イメージチェンジをしたことを明かした。ＳＮＳに動画をアップし、「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れたそんな日の撮影はどんな風に仕上がるんだろうとわくわくする」と少し明るめの茶髪になり、サイド軽く揺れるレイヤーを入れた新しいヘアスタイルをクルクルと髪を揺らしながら披露している。この投稿には「え、レイヤー可愛い♥」「ほんとに美しくて可愛い♥こん