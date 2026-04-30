この記事をまとめると ■デコトラに明確な定義はなく個々の美意識で成立する文化となっている ■近年は派手さよりも細部の仕上げや美観を重視した控えめなカスタムへ変化している ■トラックへの愛着は安全運転意識につながるともいえる 近年は控えめなカスタムに 1970年代に公開された映画『トラック野郎』の大ヒットにより、日本独自の文化として広く知られることになったデコトラ。これはデコレーショントラックの略語であり