この記事をまとめると ■デコトラに明確な定義はなく個々の美意識で成立する文化となっている ■近年は派手さよりも細部の仕上げや美観を重視した控えめなカスタムへ変化している ■トラックへの愛着は安全運転意識につながるともいえる

近年は控えめなカスタムに

1970年代に公開された映画『トラック野郎』の大ヒットにより、日本独自の文化として広く知られることになったデコトラ。これはデコレーショントラックの略語であり、同年代に発売された青島文化教材社のプラモデルにつけられたネーミングが語源となっている。

数多くの電飾を車体に取り付け、荷台には龍や虎などの絵を描く。そのようなド派手なトラックのことをデコトラと呼ぶようになったのだが、そこまでするには当然のごとく資金や時間が必要となる。近年ではド派手なデコトラで仕事をすることが難しくなっているが、どの程度まで改造すればデコトラとして認められるようになるのだろうか。

その答えをひとことでいうならば、明確な判断基準は存在しない。詳しくない人がみたら「これってデコトラなの？」と思ってしまうようなトラックが、マニアには立派なデコトラだと認識されていたりするのだ。令和のデコトラ界では派手さよりも荷台や細部の美しさが評価されるようになっているため、より判断が難しくなっていると断言できる。

それには、もちろん理由がある。前述したようにド派手なデコトラは荷主や顧客から歓迎されなくなったこともあり、荷主や顧客を下手に刺激しないようなカスタムへとデコトラのスタイルがシフトしている。だからこそ、詳しくない人にはわからないような手法でトラックをデコレーションしているのだ。単純に考えても、ド派手なトラックよりも美しいトラックのほうが荷主や顧客の評判もよくなるだろう。

ヘッドライトを他車種のものに換装したり、荷台をオーダーメイドで製作したり。燃料タンクや工具箱、スペアタイヤカバーなどの装備品に力を入れるデコトラ乗りも存在する。ただ、昭和の時代から一貫して、自身の手でマーカーランプをひとつでも取り付けたらデコトラだといわれ続けてきた。1日の大半をトラックとともに過ごす彼らにとって、トラックは相棒そのものである。その相棒を少しでも綺麗にしたいと思うのは、むしろ素晴らしいことではないだろうか。綺麗にすればするほど愛着がわくため、トラックを壊したくないという思いが芽生えてくる。そうすれば、自然に安全運転を意識するようになるだろう。だからこそ、デコトラが加害者となる事故は少ないのだ。

そもそも、ド派手なトラックで荷物を運んでなにが悪いのだろうか。景気のよかった昭和の時代では、デコトラが荷主や顧客からも歓迎されていた。トラックを大切にしているからこそ、荷物も大切にしてくれるという考えが存在したからだ。とくに門出を祝う婚礼家具を運ぶトラックがデコトラであれば、たいそう喜ばれたものである。

トラックを派手に飾れなくなれば、デコトラやトラックが好きな有望な人材がこなくなるのは当然のこと。その結果、トラックのことをなにも知らない人物がハンドルを握るようになり、乗用車感覚でトラックを運転して重大事故を引き起こす。そんな悪循環が、いまの日本で巻き起こっているといっても過言ではないだろう。

なにかと米国のやりかたを意識する傾向にある、我が国日本。厳しい規制や法整備をするだけではなく、米国のような遊び心もぜひとも採り入れてほしいものである。