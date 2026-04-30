中東情勢悪化の影響は、東海地方の企業にも… 【写真を見る】中東情勢の影響は東海地方の企業にも…東邦ガス 今年度業績は約27％の減益予想 ガスの基本料金値上げも検討 東邦ガスは4月30日の会見で、今年度の業績見通しを発表。中東からは都市ガスの原料となるLNG（液化天然ガス）を調達していませんが、原油価格の高騰でLNGの調達価格も今後は上昇することに。 ガスの基本料金値上げも検討 このため、東邦ガスでは今年度の業