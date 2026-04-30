中東情勢悪化の影響は、東海地方の企業にも…

【写真を見る】中東情勢の影響は東海地方の企業にも…東邦ガス 今年度業績は約27％の減益予想 ガスの基本料金値上げも検討

東邦ガスは4月30日の会見で、今年度の業績見通しを発表。中東からは都市ガスの原料となるLNG（液化天然ガス）を調達していませんが、原油価格の高騰でLNGの調達価格も今後は上昇することに。

ガスの基本料金値上げも検討

このため、東邦ガスでは今年度の業績について昨年度に比べ営業利益が127億円減り、最終利益が約27%マイナスとなる84億円の減益を見込んでいます。





豊田通商にも中東情勢の影響が…

また、東邦ガスは長期的にはガスの基本料金の値上げも検討するとしています。

大手総合商社の豊田通商が、4月30日決算を発表。昨年度の連結決算は売上高が約11兆5600億円、最終利益は過去最高の約3700億円で増収増益となりました。



一方、今年度の業績予想について最終利益は4000億円を見込んでいますが、中東情勢の影響で、物流コストやナフサをはじめとする原材料価格の高騰が続くことなどを予想し、昨年度より100億円程度のマイナスを織り込んでいるということです。