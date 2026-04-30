髙槌 七海 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：5月が始まるあす1日は、加賀は昼前から能登は朝から雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。2日・土曜日は晴れますが、3日・日曜日、4日・月曜日は再び雨が降るでしょう。1日の予想天気図です。 小野：低気圧が2つ進んで来ます。上空にはこの時期としては強い寒気が入り、近づい