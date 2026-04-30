犬の慢性外耳炎とは？その症状とQOLへの影響 犬の慢性外耳炎は単なる一時的な耳の汚れではなく、長期間にわたる耳の健康問題で、犬に大きな苦痛を与えます。 主な症状としては、耳を頻繁に掻く、頭を振る、耳を傾ける、耳から嫌な臭いがする、耳の入り口が赤く腫れる、耳垢が異常に増えるなどが挙げられます。 これらの症状は、犬の生活の質（QOL）を著しく低下させます。常に耳のかゆみや痛みに悩まされるため、落