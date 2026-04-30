犬の慢性外耳炎とは？その症状とQOLへの影響

犬の慢性外耳炎は単なる一時的な耳の汚れではなく、長期間にわたる耳の健康問題で、犬に大きな苦痛を与えます。

主な症状としては、耳を頻繁に掻く、頭を振る、耳を傾ける、耳から嫌な臭いがする、耳の入り口が赤く腫れる、耳垢が異常に増えるなどが挙げられます。

これらの症状は、犬の生活の質（QOL）を著しく低下させます。常に耳のかゆみや痛みに悩まされるため、落ち着きがなくなり、睡眠不足になったり、遊びに集中できなくなったりします。

このような状態の愛犬を見ることは、飼い主さんにとってもつらいことです。愛犬が苦しんでいる様子を見て、飼い主さんは無力感や罪悪感を抱いてしまうことがあります。

飼い主さんのQOLも低下する？慢性外耳炎の隠れた影響

犬の慢性外耳炎は、単に犬だけの問題ではありません。実は、飼い主さんの生活の質（QOL）にも大きな影響を与えていることが、最近の研究でも示されています。

犬の慢性外耳炎を抱える飼い主さんは、そうでない飼い主さんと比べて、精神的なストレスを感じやすかったり、日常生活に支障をきたすことが増えたりする傾向があります。

まず、精神的な負担です。愛犬が耳を掻く音や頭を振る様子を見るたびに、痛がっているのではないか、もっと何かできることはないか、と不安になります。

何度も動物病院に通院し、治療を続けてもなかなか治らない場合、飼い主さんは「いつになったら治るんだろう」という終わりの見えない不安に襲われます。これは、飼い主さんの精神的な健康に影響を及ぼし、ストレスや疲労を蓄積させる原因となります。

次に、経済的な負担です。慢性外耳炎の治療には、診察費や薬代、定期的な耳の洗浄費用など、継続的な費用がかかります。また、症状がひどい場合は、検査や手術が必要になることもあり、予想外の出費となることがあります。

このような経済的な負担は、飼い主さんの家計に重くのしかかり、生活設計に影響を与えることがあります。

そして、時間的な負担です。定期的な通院や、自宅での点耳薬の投与、耳の洗浄など、愛犬のケアに多くの時間を費やす必要があります。

特に、愛犬が耳を触られるのを嫌がる場合、ケア自体が大きなストレスとなり、飼い主さんの自由な時間を奪ってしまいます。これらの日々のケアが、飼い主さんの仕事やプライベートの時間を圧迫し、日常生活に大きな影響を与えることもあります。

このように、犬の慢性外耳炎は、愛犬の苦痛だけでなく、飼い主さんの心身、経済、時間にまで影響を及ぼし、両方のQOLを低下させる可能性があるのです。

獣医師との二人三脚で乗り越える！治療と日々のケア

慢性外耳炎は、単なる耳のトラブルではなく、長期的な視点で向き合うべき病気です。そのため、愛犬と飼い主さんがこの問題に一緒に立ち向かうためには、獣医師との連携が不可欠です。

まず、正確な診断を受けることが何よりも重要です。慢性外耳炎の背景には、アレルギー、甲状腺機能低下症、または耳道内の腫瘍など、様々な根本原因が隠れていることがあります。表面的な炎症を抑えるだけでなく、根本原因を特定し、治療することが再発を防ぐための鍵となります。

獣医師は、耳鏡検査や、耳垢の細胞診、場合によっては血液検査などを通じて、原因を突き止め、適切な治療計画を立ててくれます。

次に、獣医師の指示に従った継続的な治療とケアが必要です。外耳炎の治療には、点耳薬や内服薬が処方されることが一般的です。これらの薬は症状が改善しても自己判断で中止せず、獣医師が指示した期間、最後まで使用することが大切です。

症状が一時的に良くなっても、治療を途中でやめてしまうと、病原菌が耐性を持ってしまい、さらに治療が難しくなることがあります。

慢性外耳炎は、一朝一夕で治る病気ではありません。しかし、獣医師と飼い主さんが二人三脚で、診断、治療、日々のケアに取り組むことで、症状をコントロールし、再発を予防することが可能です。

愛犬が快適に過ごせるようになり、それに伴い飼い主さんの精神的な負担も軽減されます。諦めずに、愛犬と向き合い、適切なケアを続けることが、両方のQOL向上につながります。

まとめ

犬の慢性外耳炎は、犬のかゆみや痛みだけでなく、飼い主さんの心にも大きな負担を与えます。

獣医師との連携、正確な診断、そして継続的な治療と日々のケアを通じて、愛犬の苦痛を和らげ、飼い主さんのQOLも向上させることができます。

(獣医師提供：大西 一輝)