東京都福生市加美平の路上で4月29日午前7時18分ごろ、ハンマーを持った男に若い男性が襲われているのを見た目撃者が110番通報した。ハンマー男は駆けつけた警視庁福生署員6人に刃物を振りかざし、農薬とみられるスプレーを噴霧して目の前の自宅に逃げ込んだ。男は母親と2人暮らしで、警視庁は戸外にいた母親の安全を確認したうえ同日正午過ぎ、自宅に突入したが、男の姿はなくもぬけの殻だった……。 ≪画像あ