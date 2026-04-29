Netflixの実写ドラマ版『ONE PIECE』のキャストとキャラクターたちに、新たな冒険が待ち受けている。尾田栄一郎の人気漫画を原作とするNetflixの実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』は、2027年にシーズン3の配信をすることが決定。4月7日には新シーズンのタイトルが『ONE PIECE: The Battle of Alabasta（原題）』であることも発表された。新シーズンについて現時点でわかっている情報をご紹介しよう。 Netflix版『ONE PI