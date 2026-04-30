自転車のマナー違反がここ数年、問題となっている。自転車だからいいや……くらいの気持ちなのか、信号無視やスマホ片手のながら運転、逆走や飲酒運転など、トラブル事例は枚挙に暇がない。こうした状況にようやく警察も重い腰を上げ、2026年4月より自転車の道交法違反には反則金が課されるようになった。こうした自転車のマナー違反は、時として車を運転する人からすると恐怖となり、歩行者からすれば凶器にもなる。今回ご