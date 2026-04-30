「わたし、カッパになりたい願望があって」そんな奇想天外な発想で会場を沸かせた作家・タレントとして活躍する宮田愛萌。昨年4月にスタートした彼女が編集長を務める写真集制作プロジェクト「#6E0304」で、撮りためてきた200点以上の作品を飾った写真展が東京・新宿のブックファースト新宿店で開催した。会見が行われた4月28日は28歳の誕生日とあって、水色のドレスにティアラ姿で華やかに登場。宮田は「プロジェクトのキービ