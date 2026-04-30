宅配ピザ「ナポリの窯」は4月30日、同社サイトで「弊社役員の発言および第三者による投稿に関するお知らせとお願い」を掲出した。【動画】「この人を失いたくない」20代新恋人の存在を明かしたヒカル（3:50頃〜）「現在、弊社取締役前田圭太の動画プラットフォーム上での発言に関連し、SNS等において多くのご意見を頂戴しております」とし、前田圭太氏＝YouTuber・ヒカルをめぐる事案について言及。「本件の状況を精査いた